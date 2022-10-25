عاجل.. السيسى: «عايزين نعمل شبكة موانئ تليق بدولة بها مهام لوجيستية»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن الموانئ فى مصر تم طرحها من قبل فى إطار الاستثمار الخاص، متابعا: "لا بأس من كده، بس المسؤول يبص على النتائج والتاريخ، ولو مساعدة فى المسار يكمل".





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن مصر بها أحد الموانئ تم إنشاؤه من 25 عاما ولم يتم تطويره، متابعا: "عايزين نعمل شبكة موانئ تليق بدولة تقوم بمهام لوجيستية والتى تتميز بموقعها الجغرافى". وتابع: ميناء السخنة قولت يتعمل كله، وكامل الوزير قال عايز 50 مليار جنيه، قولتله يتعمل، رد قالى أنا مش معايا فلوس، قولت له الجيش يساعدك، أنا صريح ومبخفش أبدا إلا من الله، هل فيه رجال أعمال تقدر تدفع 40 مليار جنيه عشان الميناء اللى منعرفش عوائده من أجل بناء قدرة وانطباع لدولة قادرة على تحقيق متطلبات التجارة؟ واستطرد: "كامل الوزير قالى محور التعمير فى الإسكندرية هيتكلف 15 مليار جنيه 5 حارات، دخل الجيش عمل 8 حارات، وسنة أو سنة ونص واتسلم".

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