السيسى: «مفيش حاجة فيكى يا مصر كانت واقفة على حيلها»

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن محور التعمير انتهى العمل به، كما تم إعطاء التعليمات بالاستمرار باتجاه برج العرب بتكلفة 30 مليار جنيه.
وتابع: "أثناء الترشح اجتمعت مع المستثمرين وقولتلهم أنا محتاح 100 مليار جنيه عشان أواجه التحديات اللى أفرزتها 2011 و2013، وخوفت إن يكون الانطباع إنى جاى عشان أخد مال الناس، ده لا يرضى ربنا، ولكن لازم نشوف المسار اللى مشيت به الدولة خلال 30 سنة وإلا هنفضل زى ما إحنا".
وتابع: "مفيش حاجة فيكى يا مصر كانت واقفة على حيلها، والله العظيم، عايزين تعرفوا مصر عاملة إزاى روحوا حديقة الحيوان وشوفوا حجم التردى إيه، وحجم المنشآت والسلبيات والتعب، حد قالى خد الحديقة طورها قولتوا أنا أعمل 10 حدائق ومعملش حديقة الحيوان بالشكل ده، وعن مشكلة المنتزه قال: كانوا بيقولوا ميصحش كده، يعنى اية ميصحش كده".
وبدأ اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادى، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.
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