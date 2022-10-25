عاجل.. السيسى: الفهم للدين فى بلادنا محتاج إعادة طرح

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إنه كان يتحدث عن أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الدينى: الواقع اللى بنشوفه فى منطقتنا والفهم للدين فى بلادنا محتاج إعادة طرح فهم عصرى مش لثوابت الدين ولكن لفقه التعامل مع المتغيرات.





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مرة عن وثيقة الطلاق وأن الطلاق يجب أن يكون وثيقة مكتوبة لحماية حقوق الناس، متابعا: "اتقالى طرحنا الموضوع على لجنة علمية متخصصة نسبة كبيرة وافقت ونسبة قالت لأ، قولتلهم طب ليه لم تقروا ذلك؟ قالوا أنت اللى قولت الكلام ولو أقرناه يقولوا إننا بندعم السلطة". وتابع: "الكلام ده يعكس الفكر الذى يحتاج أن يتطور، إحنا دائما مع بعض، تسيب الحق عشان الكلمة دى، أنا كنت بتكلم مع وزير العدل من كام شهر ولو طلبت منه هتفتكر كل اللى قولته؟ النهاردة يوم جميل قوى والله".

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