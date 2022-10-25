الرئيس السيسى: دور الإعلام مهم لدعم التنمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات الدولة يجب أن تساعد الحكومة فى كل إجراء ليس طبقا لقناعاتها ولكن طبقا لفهم واسع وفكر عميق لحجم القضية التى يتم التحدث فيها.

وتابع: "لما حد يتكلم فى الإعلام ويقول كرتونة البيض هتزيد 10 جنيهات أنت بتساعد فى المسار؟ أنا مش رافض الفكرة ولكن الأدبيات قد لا تتوافق مع واقعنا، إحنا محتاجين حشد للمسار"، مؤكدا أن دور الإعلام مهم لدعم التنمية.