عاجل.. السيسى بشأن حديثه الكثير عن الله: «حبيبى وغالى عليا»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية: "فى ناس بتقول أنت بتتكلم عن ربنا كتير ليه، قولتلهم حبيبى وغالى عليا، وأنا اللى شايف هو عمل إيه معاكم، ممكن تكونوا شايفين بس أنا شايف أكتر، والله والله والله كرم ربنا على مصر فوق خيالكم".





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء: "أنا بتكلم بكل احترام وحب عشان ربنا يقبلنى ويقبل ما أفعله فى مصر، يا رب يكون بيحبنى بصحيح". وتابع: "بيان 3 يوليو كان هدفه المحافظة على الكيان الهش للدولة المصرية وكيانها حينها بما فيهم الفصيل دا لأجل خاطر مصر؛ لأنها مش مستحملة أكثر من كده خراب، كنت ببقى موجود فى مجلس الوزراء ويقولوا ليا عايزين نحافظ عليك وأنت الأيقونه بتاعتنا وأنت البطل الجميل، هو البطل خلاص بقى ولا إيه؟".

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