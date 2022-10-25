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رئيس الوزراء: الحكومة تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى لزيادة مساهمة القطاع الخاص

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الدولة تحرص على استهداف التضخم، خاصة فى ظل الصعوبات العديدة التى تواجه البيئة الاقتصادية الدولية وارتفاع معدلات التضخم إلى 100% فى بعض الدول. 

 

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى: " نحرص على تطوير مؤشر سلة من العملات والأصول ليعكس القيمة الحقيقية للجنيه وليس أمام عملة واحدة"، مؤكدا أن الحكومة تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى ووتيرة النمو وزيادة الشمولية لزيادة مساهمة القطاع الخاص.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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