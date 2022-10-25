رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادى: ندعم نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلى والدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أن الدولة تعمل على نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي، مع تحقيق الانضباط المالي لتقليل أثر الائتمان الممنوح للقطاع العام عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى نفاذ القطاع الخاص من خلال المؤسسات الدولية بشروط مسيرة، خاصة للمشروعات ذات العائد التنموى.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "التزام الساسة المالية بتحقيق الانضباط المالي ومسارات خفض الدين العام والتنسيق الكامل مع وزارة المالية لإقرار منظومة من الحوافز الاستثمارية تحقق الكفاءة والتنافسية".