رئيس الوزراء: 1200 مشارك بالمؤتمر الاقتصادى واستقبلنا 600 مقترح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، أكد خلالها أنه استجابة إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي نظمت الحكومة المصرية فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، وبمشاركة واسعة من نخبة من كبار المفكرين والاقتصاديين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب، وحظي المؤتمر بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات الممثلة في المؤتمر، حيث تجاوز عدد المشاركين 1200 مشارك.

وأضاف مدبولي، في كلمته بالجلسة، أن المؤتمر شهد من خلال الموقع الإلكتروني ومنصاته الإلكترونية نسب تفاعل ومشاركة كبيرة جدا، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة خلال يومين، واستقبل المؤتمر 600 مقترح غالبيتهم من الشباب، بما يعكس تفاعل الشباب المصري مع المؤتمر، وتم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة كافة المقترحات، وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، أن المؤتمر ناقش تحديات الاقتصاد المصري الراهنة التي تواجه القطاع الخاص في مصر بهدف الوصول إلى خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.