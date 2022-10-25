رئيس الوزراء: تخارج الدولة ليس معناه البيع.. وملتزمون بالشراكة مع القطاع الخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع، حيث تم التوافق على أن الدولة إذا لجأت إلى هذا الموضوع ستكون الأولوية من خلال طرح الشركات في البورصة لتوسيع قادة الملكية للمواطنين.

قال رئيس الوزراء خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة حريصة على تبني نهج الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى خفض كافة كلفة أداء الأعمال للقطاع الخاص وتوفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص.

أكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالحياد التنافسي ، مضيفا: "وهو ما ترجمته التعديلات في الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة".