خفض نسبة الدين.. ضياء رشوان يستعرض توصيات المؤتمر الاقتصادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - استعرض الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وتحديدا فيما يخص السياسات المالية والنقدية، والتى جاءت كالتالى:

العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداءة لامتصاص الصدامات الخارجية.

العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأدة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.

إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.