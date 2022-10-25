الرئيس السيسى يؤكد أهمية تكثيف التعاون لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزراء رؤساء الوفود المشاركين فى الاجتماع الوزارى لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، مؤكداً أهمية ودور هذا المحفل الحيوي للتعاون في مجال الطاقة إقليمياً ودولياً، خاصةً وأنه يضم في عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالمياً، وأخذاً في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حالياً من جراء الظروف العالمية، وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه فرصة الاضطلاع بدور أكبر في المشهد الحالي لتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمي أخذاً في الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء، والتي تؤهلها للمساهمة في تحقيق استقرار أسواق الطاقة.

كما أكد الرئيس السيسى أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك في كافة المحافل لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، معرباً عن التطلع لمشاركة كافة أعضاء المنتدى في قمة المناخ العالمية COP27، والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الغاز الطبيعي وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المهندس طارق الملا وزير البترول استعرض أهم انشطة المنتدي في دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية المصرية في وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالمياً وتحديات تأمين إمداداتها، بما يؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولى في هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب.