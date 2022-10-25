أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لـ«حياة كريمة» بقرى محافظة المنوفية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الثقافة بمحافظة المنوفية أكثر من 105 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بـ27 موقع ثقافى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات "حياة كريمة"، وذلك فى الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر الحالى.





وصرح أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بالمنوفية، بأن الأنشطة الثقافية جاءت إنطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التى تشكل ضمير الإنسان المصرى وتساهم فى بناء شخصيته، وتنفيذا لتكليفات إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لكافة الأنشطة الثقافية والفنية بهدف إثراء الوجدان الثقافى ورفع الوعى القومى لدى المواطنين.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من تلك الأنشطة بلغ 7 آلاف و88 مستفيد بنطاق المحافظة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستراتيجية وزارة الثقافة لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافيا وذهنيا وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.

كما أوضح مدير مديرية الثقافة، أن تلك البرامج الثقافية المتنوعة تهدف إلى إثراء الوجدان الثقافى من خلال تقديم المزيد من الأعمال فى مجالات المسرح والعروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والشعبية ومسرح الطفل وصالونات وندوات ثقافية وأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوى والرائد الذى تلعبه وزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة فى تشكيل الوعى المجتمعى للمواطنين، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا فى تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفاعليات الثقافية والفنية التى تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعى والمعرفة.