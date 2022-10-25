الرئيس السيسى: البيئة السياسية فى مصر تسمح بتحقيق ما نتمناه

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجميع الحضور فى المؤتمر الاقتصادى، معربا عن سعادته بما تم فى المؤتمر، متابعا: "إطلاق الحوار الوطنى فى إبريل الماضى كان كتير من الناس بيقول إن الموضوع سياسة، ولا بأس، ولكن الهدف إننا نسمع بعض الظروف والتحديات فى العالم والمنطقة والبلد، وعلى الأقل يكون هناك تواصل رغم الاختلاف".





وأضاف السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء: "أنا قولت كلام فى بداية المؤتمر الاقتصادى والناس قالت إنت تقصد إيه، إحنا بنتكلم فى المؤتمر الاقتصادى وأنت بتتكلم فى موضوعات أخرى، الموضوعات دى متصلة باللى بنتكلم فيه". وتساءل: "هل البيئة السياسية فى مصر والإقليم تسمح بتحقيق ما نتمناه، أوعوا حد يزعل من اللى هاقوله كل الاقتراحات اللى اتقالت دى أى طالب فى كلية سياسة واقتصاد يقدر يتكلم فيها، بس إزاى تعملوها". وبدأ اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادى، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى. وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

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