عاجل- تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مدبولى: حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الاقتصادى، الذى شهد زخما كبيرا فى فعالياته من خلال خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعى، اتخاذ بعض الإجراءات التى تدعم القطاع الصناعى ومجتمع الأعمال فى مصر.





وأضاف مدبولى خلال كلمته فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تقرر: - تنفيذ حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى. - تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة مع القطاع الخاص. - التزام الحكومة بالحياد التنافسى. - تخارج الدولة ليس معناه بيع أصول الدولة. - الحكومة تؤكد أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الإقتصادى. - مناقشة كل التحديات التى تواجه القطاع الخاص. - زيادة مستويات مرونة الاقتصاد فى مواجهة التحديات. - اقتراح عقد مؤتمر اقتصادى سنوى لعرض فرص الاستثمار ودعوة المستثمرين بالخارج، وقد توافق الحضور على أن يكون المؤتمر المقبل فى النصف الأول من عام 2023. - المؤتمر الاقتصادى شهد من خلال المنصات الالكترونية تفاعلا كبيرا من جانب الشباب.

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