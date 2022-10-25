الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن أبرز فعاليات المؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيلم، أن المؤتمر تضمن عقد 19 جلسة فى 30 ساعة عمل بمشاركة 240 متحدثا.

وأشار إلى أن اليوم الأول تضمن عقد 3 جلسات عن السياسات المالية، وتضمن اليوم الثانى 13 جلسة لتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث تضمن تطوير قطاع الصناعة لتحويل الاقتصاد إلى منتج.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى.

وبدأ اليوم، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.