مدبولى: إلزام الجهات الحكومية بعدم فرض رسوم إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادى حضره أكثر من 1200 مشارك، وبلغت نسب التفاعل والمشاهدة على صفحات مواقع التواصل 250 ألف مشاهدة فى يومين، فضلا عن 600 مقترح من الشباب على منصات مواقع التواصل.





وأضاف مدبولى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، أن المؤتمر شهد تأكيد حرص الحكومة على نهج المشاركة مع القطاع الخاص فى الاقتصاد، كما تم مناقشة كل التحديات التى تواجه القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر إلزام الجهات الحكومية بعدم فرض أى رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، مع التأكيد على إلتزام الحكومة بالحياد التنافسى، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف عائد للأصول المملوكة للدولة.

وبدأ اليوم، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.