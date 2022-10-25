ضياء رشوان: تحويل مقترحات الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى إلى تشريعات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسق عام الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصاد عملان متكاملان ومتشابهان، فهناك تنوع وتمثيل لكل الأطياف والجدية والتناول العلمى لما طرح والعلانية أمام الجمهور المحلى والعالمى فكل الجلسات كانت على الهواء مباشرة فكل شىء معروض على الهواء.





وأضاف رشوان، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن ما يأتى فى الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى سيتضمن تحويل المقترحات إلى تشريعات أو قرارات. وأوضح أن المؤتمر والحوار كلاهما يسعى إلى هدف واحد وهو الشعب المصرى وبناء الجمهورية الجديدة والدولة، وإسعاد المواطن. جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى اليوم الثلاثاء. وبدأ اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادى بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى. وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد واستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

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