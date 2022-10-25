عاجل.. السيسى يؤكد أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعى

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمشاركين فى الاجتماع الوزارى الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى، مؤكداً أهمية ودور هذا المحفل الحيوى للتعاون فى مجال الطاقة إقليمياً ودولياً، خاصةً وأنه يضم فى عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالمياً، وأخذاً فى الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حالياً من جراء الظروف العالمية، وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه فرصة الاضطلاع بدور أكبر فى المشهد الحالى لتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمى أخذاً فى الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء، والتى تؤهلها للمساهمة فى تحقيق استقرار أسواق الطاقة.
كما أكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك فى جميع المحافل لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعى لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، معرباً عن التطلع لمشاركة كافة أعضاء المنتدى فى قمة المناخ العالمية COP27، والتى تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الغاز الطبيعى وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن المهندس طارق الملا وزير البترول استعرض أهم أنشطة المنتدى فى دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية المصرية فى وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالمياً وتحديات تأمين إمداداتها، بما يؤكد على ضرورة التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب.
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