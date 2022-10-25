ضياء رشوان: مخرجات المؤتمر الاقتصادى ستكون تحت نظر الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسق عام الحوار الوطنى، إن مخرجات المؤتمر الاقتصادى ستكون تحت نظر الحوار الوطنى، مؤكدا أن الاثنين وصلا إلى النتيجة الرئيسية لهما وهى أنهما أتاحا المساحة المشتركة بين المصريين بعد أن افتقدناها فى السابق لظروف معينة.





وأضاف رشوان، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن الوطن يتسع للجميع كما قال الرئيس السيسى، مؤكدا أن ما يعكس أهمية المؤتمر ليس فقط التوصيات ولكن أن الحكومة ستشكل لجنة لمتابعة المقترحات لتحويلها إلى تشريعات أو قرارات. وأوضح منسق عام الحوار الوطنى أن من حضروا المؤتمر أكثر 1200 شخص، من بينهم التنوع من أعضاء بالحكومة وأعضاء نواب وأعضاء الحوار الوطنى والسفراء ومستثمرين وأعضاء الغرف التجارية وخبراء فى الاقتصاد ورؤساء البنوك. جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى. وبدأ اليوم، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى. وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

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