رئيس إدارة الأزمات بمجلس الوزراء: هناك احتماليه لتعرض الشواطيء لتسونامي جديد ووضعنا خطة منذ 8 شهور للتعامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 12:30 مساءً -

كشف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بأنه في ظل التغيرات المناخية هناك إحتمالية لتعرض بعض الشواطئ الساحلية الي تسونامي جديد.

واضاف اللواء عبد المقصود بأن رئاسة الوزراء تنسق مع المحافظات الساحلية دون تهويل أو تخويف منذ أكثر من 8 أشهر وتضع الخطط والسناريوهات حول احتمالية ما قد تتعرض له السواحل المصرية من الغرق ونتعامل بصورة جادة مع أي احتمالات وننقل الصورة مؤكدا بأن الدولة لن تنتظر تعرض للمواطنين الي أزمة ونعمل على خطط استباقيه مع كافة المؤسسات الدولة والخبراء والمتخصصين للمواجهة التغييرات المناخية والآثار السلبية لها.

جاءت تلك التصريحات على هامش جلية حوارية حول الجهود الأمنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ضمن فاعليات الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، صباح اليوم تحت عنوان " الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي"