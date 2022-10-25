رئيس الوزراء: مصر كانت فى أزمة حقيقية و25 مليار دولار خرجت فى أقل من شهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، مضيفا: "الظروف التى مررنا بها ولسنا بمنأى عن العالم بنشوف النهاردة كل حكومة بتحاول تخرك ببعض القرارات تحافظ على الدولة وتخرج من الأزمة بطريقة معينة".

بالحديث عن الاعتمادات المستندية، أضاف رئيس الوزراء خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: "تحديات وآليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022"، أن قرارات البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية، حيث خرج خلال هذه الفترة أكثر من 25 مليار دولار فى أقل من شهر، ومصر كانت فى أزمة حقيقية، ومكنش عندنا مجال آخر غير أن احنا نحاول بهذا الشكل ونحجم خروج الدولار بشتى الصور للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود".

وأكمل "مدبولي" كلمته قائلا: "نعى تماما أن ننهى هذا الموضوع وتوجيه الرئيس السيسى بإنهاء هذا الملف خلال شهرين والخروج منه تماما".