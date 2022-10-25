معهد الفلك يكشف أول وآخر مدينة مصرية تشهد كسوف الشمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول مدينة مصرية ترى الكسوف هى السلوم الساعة 11:54 ظهرًا، وآخر مدينة ترى بداية الكسوف هى أبوسمبل الساعة 12:27 ظهرًا.

وأشار معهد الفلك، إلى أن أطول فترة للكسوف هى ساعتان و23 دقيقة فى العريش وطابا وأقصر فترة للكسوف هى ساعة و59 دقيقة فى أبوسمبل.

وتشهد جمهرية مصر العربية حدث فلكى نادر وهو كسوف جزئى للشمس، حيث يعد آخر كسوف جزئى يمكن رؤيته فى مصر ولمدة خمس سنوات قادمة، ويتفق توقيت ذروة الكسوف مع إقتران هلال شهر ربيـع الآخـر لعام 1444هـ.

يمكن رؤية الكسوف فى معظم قارة أوربا – شمال وشرق قارة أفريقيا - الشرق الأوسط - جنوب وغرب قارة آسيا – المحيط الأطلنطي.

وعند ذروة الكسوف الجزئى يغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس( هذه المرحلة لا ترى فى مصر ولكن ترى فى غرب سيبيريا فى روسيا).

سوف يستغرق الكسوف الجزئى بشكل عام منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات وأربع دقائق تقريبًا.

وفى جمهورية مصر العربية فإنه يرى فى كل المحافظات المصرية ويبلغ أقصى قدر للكسوف 39.7% فى العريش.