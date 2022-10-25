«التعليم» تطلق فعاليات بطولة الجمهورية لأصحاب الهمم

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات أولى منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم بنين لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، وبطولة الجمهورية لتنس الطاولة بنات لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2022، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أكدت سحر الألفى مدير الإدارة العامة للتربية الخاصة توافد الطلاب المشاركين من مدارس التربية الفكرية وطلاب الدمج من جميع محافظات الجمهورية أمس، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من إجراءات تسكينهم وأداء القرعة العلنية لتنظيم التنافسات. وأوضحت أن هذه البطولة والتى تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام الوزارة يشارك فيها 300 طالب وطالبة من مدارس التربية الفكرية وطلاب الدمج بمدارس التعليم العام الدامجة من جميع المحافظات، بالإضافة إلى مديرى إدارات التربية الخاصة، ومنسقى أنشطة التربية الخاصة بكافة محافظات مصر.

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