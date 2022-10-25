مدبولى: قطاع الصناعة قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة" من أهم جلسات المؤتمر الاقتصادى، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وجه الحكومة بعقد المؤتمر كان التركيز على قطاع الصناعة لأنه القطاع الأهم وقاطرة التنمية للاقتصاد المصرى.





وأضاف خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن القرارات التى أصدرها البنك المركزى بالتنسيق الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية جاءت فى وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار فى أقل من شهر، وبالتالى مصر كانت فى أزمة حقيقية ولم يكن هناك مجال إلا المحاولة بتحجيم خروج الدولار بشتى السبل من أجل تحقيق استقرار الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الوقود والغذاء، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بالخروج من هذا الموضوع فى أقل من شهرين.

فعاليات المؤتمر الاقتصادى

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والذى بدأ يوم الأحد الماضى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبدأ اليوم، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.