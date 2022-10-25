الرئيس السيسى يشهد الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وننقل بثا مباشرا للجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 نقلا عن قناة "إكسترا نيوز".



وانطلقت، منذ قليل، فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والذى بدأ يوم الأحد الماضى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبدأ اليوم، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.