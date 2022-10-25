مجلس أمناء الحوار الوطنى ينعى محمود علم الدين: قيمة وقامة إعلامية

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس فى بيان اليوم الثلاثاء أن أعضاء الحوار الوطنى بشكل خاص ومصر عامةً قد فقدوا اليوم قيمة وقامة إعلامية، وأثرى الفقيد عبر مسيرته الطويلة السياسة الدولية فكراً وعملا أكاديميا وتتلمذ على يديه أجيالاً إعلامية عدة. وأضاف المجلس: "سيظل الفقيد وعطاؤه الممتد ومساهماته فى الفكر الإعلامى، وما قدمه من إنجازات فى المناصب التى تقلدها رمزاً وطنياً أصيلاً".

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