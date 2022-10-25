البنك المركزى: 20% نسبة النمو فى معدلات الإقراض للقطاع الصناعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن قطاع الصناعة حصل على نصيب الأسد من القطاعات المستفيدة من خدمات البنوك، مؤكدا أنه فى ديسمبر 2019 تم عمل مبادرة بـ 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط، وفى مارس 2020 تم إدخال الشركات الكبرى فى المبادرة بعد معاناتها من أزمة كورونا، لافتا إلى أن المبادرة وصلت الآن إلى 345 مليار جنيه بحوالى 10 آلاف عميل.

جاء ذلك خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والذى بدأ يوم الأحد الماضى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبدأ اليوم، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

