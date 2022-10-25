وزير الصحة: القطاع الخاص شريك أساسى فى رسم الخريطة الصحية بمصر

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة الصحية"، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، والذى تم إطلاقه أول أمس بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتستهدف الجلسة وضع خريطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعالة قادرة على الصمود فى مواجهة الأزمات والكوارث الصحية.

وقدم الوزير - خلال الجلسة - عرضًا مفصلاً عن القطاع الصحى فى مصر، وما يمتكله من إمكانيات وموارد مادية وبشرية، حيث تضم المنظومة حوالى 2700 مستشفى سواء التابع لوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية، ومستشفيات المجتمع المدنى.

واستعرض الوزير الخريطة الصحية لمصر، والتى تنفذها وزارة الصحة وتتضمن دراسة الوضع الصحى بكل محافظة وما تضمه من منشآت طبية متمثلة فى المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية والوقوف على إمكانيات كل منشأة، لتحديد الاحتياجات اللازم تلبيتها، كما استعرض الوزير خريطة المسح الصحى للأمراض بجميع المحافظات والتى تمت بناءً على قاعدة بيانات مبادرات "100 مليون صحة".

وأوضح الوزير أهمية الخرائط الصحية لوضع تصورات متكاملة للمنظومة الصحية بكل محافظة، ويتم من خلالها حسن توجيه الفرص الاستثمارية لسد الفجوات.

وناقش الوزير مع ممثلى الهيئات والجهات المعنية بالقطاع الصحى، عددا من المحاور والمقترحات التى تهدف نحو زيادة الاستثمارات فى القطاع الصحى، أبرزها دعم توطين صناعة الأدوية والمواد الخام، ودور القطاع الخاص كشريك مع القطاع الحكومى فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى، والإجراءات والتيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين.

وأكد الوزير، أهمية القطاع الخاص كشريك أساسى فى رسم الخريطة الصحية فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها رؤية واضحة للخدمات الصحية، منوهًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، وعدم المساس بمجانية الخدمات لمحدودى الدخل.

كما ناقش الوزير الأنماط المختلفة لآليات التعاون المقترحة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة للاستثمار فى مجال الرعاية الأولية وتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأشار الوزير إلى أهمية الحوكمة وتسهيل الإجراءات ووضع عوامل جذب لصالح المستثمرين، بما يساهم فى جذب الاستثمارات للقطاع الصحى وفقًا للضوابط.

ولفت الوزير إلى التحديات التى تواجه العمل بتلبية الاحتياجات فى القطاع الصحى، منها زيادة معدلات نمو السكان، منوهًا إلى أن زيادة معدل المواليد الذى تشهده مصر سنويًا يحتاج إلى زيادة 400 سرير سنويًا.

واستمع الوزير من ممثلى الهيئات والشركات المعنية بالدواء التوصيات والمقترحات الخاصة بتيسير الإجراءات التى تستهدف زيادة الاستثمارات فى مجال الأدوية وتصنيع المواد الخام محليًا، وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من الدول المهمة على مستوى العالم فى استهلاك الأدوية، وتمتلك قطاع صناعة أدوية متطور ومتميز أثبت على مدار الأزمات قدرته على تلبية الاحتياجات المحلية.