الإعلان عن وظائف خالية للمهندسين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع "دوت الخليج" مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس مبيعات ماكينات مصانع أدوية (ميكانيكا)

اسم الشركة رواد مصر للتوكيلات و الاستشارات مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة العمالة المطلوبة 2 مستوي الخبرة حديث التخرج سنين الخبرة سنتان خبرة على الأكثر الجنس المطلوب لا يشترط اللغة الانجليزية جيد جدا السن المطلوب 24 – 30 سنة الحاسب الآلي جيد جدا المؤهل المطلوب مؤهل عالي مايكروسوفت أوفيس جيد جدا Job Description • Arranging sales visits with prospective clients. • Demonstrating and presenting products. • Establishing new business. • Maintaining proper sales and performance records. • Achieving sales targets. • Participating in exhibitions. Qualification: Bachelor degree of Engineerning or Science. · Fresh graduated or 1-3 years experience in pharmaceutical industry. · Very good English. · Very good Computer skills (MS Office Package). · Driving license is preferable.