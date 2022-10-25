لأكثر من 6 أيام متواصلة .. غلق جزئي لـ”الطريق السياحي” بسبب أعمال التطوير

رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة بمرور القاهرة عن إغلاق غلق جزئي للطريق السياحي بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب من بدايته، وحتي تقاطعه مع الطريق الدائري أعلي المنصورية وذلك بسبب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي
مواعيد غلق الطريق السياحي
تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية للسائقين
وأكدت الإدارة العامة للمرور انه جري وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأضافت إدارة المرور أنه سوف يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من تلك الأعمال مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بالطرق المؤدية للطريق السياحي منعا للزحام.
تقوم الدولة في الفترة الحالية بعملية إحلال وتجديد وإنشاء بنية تحيية علي أعلي مستوي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية والتي تتضمن تطوير شبكة الطرق بالكامل التي تهلكت في الفترة الماضية والتي لم يتم عمل لها أي عمليات تجديد أو تطوير.