انت الان تتابع خبر لأكثر من 6 أيام متواصلة .. غلق جزئي لـ”الطريق السياحي” بسبب أعمال التطوير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة بمرور القاهرة عن إغلاق غلق جزئي للطريق السياحي بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب من بدايته، وحتي تقاطعه مع الطريق الدائري أعلي المنصورية وذلك بسبب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي

مواعيد غلق الطريق السياحي

وأوضحت إدارة المرور أن عملية الغلق الجزئي الطريق السياحي لمدة 7 أيام متواصلة ابتـداء مـن الســاعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق25 / 10 / 2022 وحتـى الســاعة الحادية عشر يـوم الأثنين الموافـق 2022/10/31 علي أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط