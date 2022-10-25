انت الان تتابع خبر عاجل.. وفاة المحامي فريد الديب بعد صراع مع المرض.. اعرفوا مكان تشييع الجثمان وادعوله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية حنان الديب بالإعلان عن وفاة والدها المحامي الشهير فريد الديب، وذلك عن عمر ناهز الـ 79 عاماً، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بمرض سرطان الدم “اللوكيميا”.

معلومات عن المحامي فريد الديب

وتحدثت حنان الديب خلال العديد من التصريحات الصحفية إنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل من داخل مسجد السيدة زينب اليوم، وسوف يتم الإعلان من خلال الاسرة في وقت لاحق عن موعد تشييع الجثمان والحصول على العزاء بشكل محدد.

وحصل المحامي الكبير فريد الديب على شهرة كبيرة في عالم المحاماة، وهو بدء مسيرته المهنية في عام 1971 وتولي فيها مسيرته التي وصلت لأكثر من 50 عاماً، ودافع عن العديد من القضايا الهامة التي شغلت بال الجميع والرأي العام، وأيضاً دافع عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والكثير من الشخصيات الهامة.