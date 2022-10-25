انت الان تتابع خبر عاجل .. وفاة المحامي فريد الديب بعد صراع طويل مع المرض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي منذ قليل للمحامي الشهير فريد الديب بعد صراع كبير مع المرض على مدار الفترة الماضية، ولكن لم تقم أسرته حتي الآن بتحديد موعد أو مكان جنازته.وعاني المحامي فريد الديب من مرض سرطان الدم المعروف باسم اللوكيميا، وذلك حسبما ذكر هو خلال إحدى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب المتهم فى قضية الآثار الكبرى.

وتولي الديب الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى والتي كان منه أهمها الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك ورجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.