انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022: مائل للحرارة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر خاصة خلال ساعات الصباح.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022: