وزير المالية من المؤتمر الاقتصادى: ميكنة كل الإجراءات الضريبية ديسمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم ميكنة كل الإجراءات الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبي، وإصدار الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني، خلال شهر ديسمبر من هذا العام، وتم البدء في هذه الإجراءات حتى ديسمبر.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "تم ضخ استثمارات ضخمة جدا لمكينة ورقمنة المأموريات الضريبية والمراكز والمنافذ الضريبية.. وجار العمل على كل الأمور المتعلقة بالضرائب مثل التأخر في الفحص ونعمل على التكامل بين المنظومة الضريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين بيئة الأعمال في معاملات قطاع الصناعة".

وحول المنظومة الجمركية، قال الوزير تم إصدار قانون جمارك جديد ولائحة تنفيذية جديدة.. وتفعيل منظومة الشباك الواحد.. والنافذة الواحدة ومنظومة المخاطر.. واستلزم إجراءات جديدة وتحول في القدرات البشرية.. تبسيط الإجراءات والعمل مستمر من أجل منظومة متكاملة من الجانب التشريعي والمراكز اللوجستية والأفراد وستتكامل مع المنظومة الضريبية ما يساعد في دعم الصناعة.. ونعمل على منظومة حوافز خلال الفترة المقبلة.. مع تحسين بيئة الأعمال مع المستوي الضريبي والجمركي.