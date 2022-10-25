بدء ندوة أكاديمية الشرطة ندوة تحت عنوان " الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - نظمت أكاديمية الشرطة صباح اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان " الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي" بمركز الدراسات الإستراتيجية بالقاهرة الجديدة.

وتضمن فاعليات الندوة حضور اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات وزارة الداخلية وقيادات الدولة، على مدار ثلاث جلسات.

وبدأت فاعليات الجلسة الأولى تحت عنوان دور قطاع الشرطة المتخصصة والحماية المدنية والمرور في مواجهة التداعبات الأمنية لظاهرة التغير المناخي على البيئة المصرية

وتدور فاعليات الجلسة الثانية تعقد تحت عنوان جهود مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ودور وزارة الداخلية فى مراقبة وحماية الأسواق في وقت الأزمات، والدور المجتمعى في مساعدة المتضررين من تداعيات التغيرات المناخية بالإضافة إلى الاستخدام المسؤل الذكاء الاصطناعي في سياق تغير المناخ.