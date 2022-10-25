هشام آمنة: 8 دورات تدريبية وورش عمل لرفع مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - فى إطار جهود الدولة للتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء...

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولى إهتماماً كبيراً لتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تضمت الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالي 7 دورات تدريبية، يستفيد منها 210 من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، كما تتضمن الخطة التدريبية ورشة عمل للمراكز التكنولوجية تشرف عليها إدارة التحول الرقمي بالوزارة ووزارة التخطيط ، ويستفيد منها 84 متدرب، لافتاً الي أن الدورات التدريبية تركز علي عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور في المراكز التكنولوجية .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدورة التدريبية التي ينفذها مركز سقارة للتدريب هذا الأسبوع لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تتناول المراكز التكنولوجية ودورها فى تطوير الخدمات الحكومية بمراكز ومدن وقرى مصر، وكيفية إعداد مؤشرات قياس الأداء فى هذه المراكز، والتعرف علي أهم المشكلات التى تواجه هذه المراكز وكيفية التعامل معاها، ويستفيد من هذه الدورة 30 متدرب من المحافظات.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن عدد المراكز التكنولوجية المميكنة فى المحافظات يبلغ عددها 290 مركزاً فى المدن والأحياء، اضافة الى 15 مركزًا فى دواوين المحافظات ، مشيرا الى أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالى اضافة 24 مركزًا تكنولوجيا بالمدن والأحياء ، و 12 مركزًا تكنولوجيا بدواوين المحافظات ، وقال أن المراكز التكنولوجية تقدم فى المتوسط 180 خدمة للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الدورة التدريبية التي تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالي تركز علي مؤشرات قياس أداء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والأطر المنطقية للبرامج والمشروعات، وخطوات تصميم نظم المتابعة والتقييم، وتقييمات البرامج والمشروعات وأنواعها (خط الأساس - مراجعة نصف المدة – التقييم النهائي – تقييم الأثر) ، وأنواع مؤشرات متابعة الأداء وتعريفاتها والمصطلحات المرتبطة بها ( المستهدف – خط الأساس – المحقق – تصنيفات الخاصة بالبيانات )، وأدوات جمع بيانات نظام المتابعة والتقييم، والعلاقة بين نظم نظم المتابعة والتقييم والمؤشرات ونظم التقارير، ولوحات البيانات التفاعلية، واستخدامات بيانات المتابعة، وخطوات تطوير مؤشرات متابعة أداء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين .

كما تركز الدورة التدريبية أيضاً علي مؤشرات متابعة المكاتب الأمامية والخلفية للمراكز التكنولوجية وتعريفاتها وأدوات جمع البيانات، وكيفية وضع خطة عمل لجمع البيانات الخاصة بمؤشرات المتابعة وإعداد نماذج التقارير الخاصة بمؤشرات المكاتب الأمامية والخلفية، اضافة إلي مؤشرات تقييم رضا المواطنين ومؤشرات تقييم المراكز التكنولوجية، والممارسات الإيجابية في عمليات الرصد والتقييم والتحقق من جودة البيانات ورصد التحديات والدروس المستفادة ، وكيفية إعداد خطة العمل في ما يتعلق بالرصد وأنواع التقييمات التي يتم اجرائها وخطوات التقييم ، كما تركز الدورة علي تنفيذ مجموعات عمل لتطبيق الإطار النظري الذي يتم التدريب عليه وذلك لتحقيق رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أهمية المراكز التكنولوجية فى التسهيل على المواطنين فى الحصول علي الخدمات، مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها لدرء أى شبهة فساد، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظات، موضحاً أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمراكز استفادت من التقدم التكنولوجي والتحول الرقمى، لتصبح منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين، وتتبع أسلوباً مطوراً لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين تساهم فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، كما أنها تسهم في دعم اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلاً عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

وقال اللواء "هشام آمنة" أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوسع في تلك المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة لتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصرى، يستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، وذلك تيسيراً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للحصول علي رضا المواطنين.

وأضاف اللواء آمنة أن قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمى بالوزارة، يتابع الأداء والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، و ينسق مع لجان متابعة ودعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة ، كما يقوم بزيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن ، للتأكد من جودة خدماتها على أرض الواقع ، بالإضافة إلي مساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء.