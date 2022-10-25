السكة الحديد : لأول مرة ... تخفيض 50% لذوي الهمم ومرافقيهم بقطارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - فى اطار حرص وزارة النقل وتوجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بالاهتمام بمختلف الفئات من جمهور الركاب وخاصة ذوى الهمم حيث وجه سيادته بضرورة منح ذوى الهمم ومرافقيهم ( إن وجد ) تخفيض 50% فى حالة السفر بقطارات النوم وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها على كافة مستوى المحافظات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 11 / 2022 وبذلك يشمل التخفيض لذوى الهمم ومرافقيه السفر بكافة القطارات على كافة الخطوط بما في ذلك القطارات المكيفة والقطارات الفاخرة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.

وتؤكد الهيئة على ضرورة قيام ذوي الهمم ومرافقه ( إن وجد ) بالتوجه إلى شبابيك التذاكر لحجز تذكرة السفر قبل استقلال القطار حيث أنه فى حالة عدم حجز المقعد أو صرف تذكرة مسبقاً يتم تحصيل قيمة التذكرة بالتخفيض المقرر بالاضافة الى الغرامة المقررة ، وكذلك ضرورة تواجد بطاقة اثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة مع تذكرة السفر المخفضة أثناء الرحلة لعدم دفع باقى قيمة التذكرة الكاملة بالاضافة إلى الغرامة المقررة .