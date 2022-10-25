الرعاية الصحية: 12.000 مولود أجرى فحوص السمع بـ 34وحدة ومركزًا تابعين لهيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - أجرت 34 مركزًا ووحدة لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر الفحص السمعي لأكثر من 12.000 مولود، وذلك خلال عام، وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثى الولادة.

وبعد إجراء الفحص الأولي للأطفال داخل وحدات ومراكز طب الأسرة، وحال ثبوت أي أعراض لدى المولود يتم تحويله إلي وحدة السمعيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بهدف متابعة وتقييم حالة الطفل بشكل أكثر دقة، ومن ثم بدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة قوقعة فى حالة احتياجه لذلك.

فيما تم تدريب الفرق التمريضية بالمنشآت الصحية التابعه للهيئة للعمل والكشف علي الأطفال حديثي الولادة في خلال الشهر الأول لهم عن طريق استخدام جهاز الانبعاث الصوتي وإعادة الكشف مرة أخري بعد أسبوع آخر في حال أظهر الجهاز مشاكل أو ضعف في السمع لدى المولود.

حيث يجنب الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل، فيما قد يكون ضعف السمع غير المكتشف سببه التهابات شديدة تحتاج إلي علاج، ومن الممكن أن يكون سببه عامل وراثي أو جيني يحتاج الي اكتشاف مبكر جدًا للتعامل معه منذ الشهور الأولى وذلك بما يضمن سلامة التواصل وتجنب التلعثم والتأخر الدراسي فيما بعد للاطفال.

وتدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية، جميع الأهالي من ذوي الأطفال من عمر يوم حتى 25يوم ، سرعة التوجه إلى الوحدات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات الكشف المبكر عن ضعف السمع من حديثي الولادة، والبالغ عددهم 34 وحدة ومركزًا لطب الأسرة بمحافظة الأقصر، وهم مراكز طب أسرة«منشأة العماري، الطود، الدير، العوامية، أرمنت الحيط، اسنا، الكرنك الجديد، أصفون» إضافة إلى وحدات طب أسرة «الشيخ موسى، البعيرات، قامولا، نجع البركة، المريس، العديسات قبلي، الضمان، منشية النوبة، الحبيل، الزنيقة، القرايا، أحمد سعيد، أبو طربوش، البغدادي، أبو دغار، الرزيقات بحري، حاجر المحاميد قبلي، القباجي الغربي، الزمامي، الأقالتة، الشغب، أسرة الحلة، العضايمة، الريانية، النمسا، الفريرة».