انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - انطلقت فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير .

وستتطرق الجلسة إلى عدد من المحاور وهي التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجوة التمويلية كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورا آخر حول آليات وسبل عملية لمعالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المستوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.