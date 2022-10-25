رئيس جامعة القاهرة ينعى محمود علم الدين: قيمة وطنية وقامة أكاديمية رفيعة

جدة - نرمين السيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والمتحدث الإعلامى باسم جامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.





وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقا لبيان صحفى، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الإعلام، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور محمود علم الدين قيمة وطنية وقامة أكاديمية رفيعة، ورمز من رموز جامعة القاهرة والإعلام الأكاديمى فى مصر، ومسيرته الأكاديمية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء. يذكر أن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ لأجيال من الأكاديميين والإعلاميين وله إسهامات متعددة فى مجال الإعلام والصحافة بشتى أشكالها سواء الإلكترونية أو المطبوعة، وعمل كمستشار لعدد من وزراء التعليم العالى فى وقت سابق، ومن مؤسسى المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، كما أنه عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى.

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