زراعة 500 شجرة مثمرة بالمعاهد الأزهرية ضمن مبادرة «حنجملها»

جدة - نرمين السيد - شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، فى زراعة 500 شجرة مثمرة بالمعاهد الأزهرية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك ضمن مبادرة مؤسسة "حنجملها"، التى تقام تحت رعاية الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.





جاء بحضور الدكتورة نهلة الصعيدى مدير عام المعاهد الأزهرية لغير الناطقين باللغة العربية، نائبا عن شيخ الأزهر الشريف، ومرزوق محمد مرزوق شيخ معهد الناطقين بغير اللغة العربية، والدكتور محمد مسعد رئيس لجنة شؤون البيئة والتغيرات المناخية بالأزهر الشريف، ومحمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، وعدد المعلمين بالمعهد والطلبة المغتربين من مختلف الجنسيات.

وقال سعفان إن المبادرة تهدف إلى تجميل المعاهد الأزهرية بالأشجار المثمرة التى تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على المناخ ودعما لمؤتمر المناخ cop 27 Egypt 2022، مشيدا بدعم شيخ الأزهر الشريف للمبادرة ذات البعد الاستراتيجى لمشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة فى المبادرة.

وأضاف أن المبادرة، تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة، فى رحاب المعاهد الأزهرية، لتكون ذات عائد اقتصادى ولها القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه وإحلال هذه الأشجار محل الأشجار الخشبية التى تستهلك كميات كبيرة من المياه وبدون عائد اقتصادى، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء فى المعاهد، وأيضا زراعة هذه الأشجار هو نوع من الاستثمار على المدى البعيد.

وأشار محمد قبطان منسق عام مبادرة مؤسسة "هنجملها" إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة فى المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئى.

وأوضح قبطان أن زراعة الأشجار المثمرة تأتى فى إطار البروتوكول الموقع مع شيخ الأزهر، لزراعة 54 ألف شجرة بـ" 23 معهد أزهرى"، ومؤسسة هنجملها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمبادرة بزراعة مليون شجرة للحد الاحتباس الحرارى.