وزير الصناعة يكشف ملامح استراتيجية تعميق المنتج المحلى

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن العالم مر بأزمات خلال الفترة الماضية بدأت بكورونا؛ لتظهر مجموعة من التوابع مثل ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة فى الشحن وقلة فى المعروض ومشكلة فى سلاسل الإمداد.





وأضاف خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن مصر صنفت من أكثر الدول تضررا بالأزمات التى حدثت، مؤكدا أن هيكل الميزان التجارى 56% منه مستلزمات للصناعة، ما يعنى أننا فى حاجة إلى قطاع صناعى قوى يتحمل الصدمات.

وأوضح أنه من الضرورى تعميق الصناعة ليكون هناك قطاع صناعى مرن، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الصناعة المقترحة سيتم إخراجها خلال 3 أشهر، وتسير على محاور مختلفة منها رفع معدلات الاستثمار الصناعى، وتعميق المنتج المحلى باستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية، وتبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعى من بعض القيود.