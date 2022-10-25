وزير الصناعة: إعفاء 19 قطاعا من الضريبة العقارية

وأضاف خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أنشات 17 مجمعا صناعيا وتوصل المرافق لها، مؤكدا عقد اجتماع الأسبوع الماضى من أجل مناقشة زيادة الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن أكثر القطاعات المصدرة فى 2020 كانت الأسمدة والكيماويات بنسبة 24% ومواد البناء بنسبة 22%، والمواد الغذائية بنسبة 14%.
فعاليات المؤتمر الاقتصادى
وانطلقت، منذ قليل، فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والذى بدأ يوم الأحد الماضى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وبدأ اليوم، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدأت الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.
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