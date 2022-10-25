مصر والجزائر تبحثان تعزيز التعاون فى مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - بحث سفير مصر لدى الجزائر مختار وريده، مع رئيسة السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتى، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، معبرا عن تطلعه إلى استكمال هذا التعاون، لاسيما فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.





جاء ذلك خلال استقبال سفير مصر، اليوم الإثنين، بمقر السلطة بالجزائر العاصمة، من قبل رئيستها سليمة مسراتى، التى عبرت عن امتنانها لهذه الزيارة التى تعد الأولى من نوعها بالنسبة للسفراء المعتمدين لدى بلادها عقب تشكيل السلطة الجديدة فى 19 يوليو الماضى.

وأوضح السفير مختار وريده أن هناك رصيدا كبيرا للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن استكمال هذا التعاون يأتى فى ضوء الزخم الكبير والديناميكية للعلاقات الثنائية، لاسيما عقب الزيارة التى قام بها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى القاهرة فى يناير الماضى، وزيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجزائر فى إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يونيو الماضى.

وأضاف السفير المصرى أن الجزائر تشهد تطورا دستوريا، مؤكدا انفتاح مصر على التعاون فى جميع المجالات مع الجزائر، لاسيما فى هذا المجال، منوها إلى أن التعاون قائم بالفعل فى هذا المجال، إلا أنه يجرى العمل على توسيع آفاقه.

وأشار سفير مصر لدى الجزائر إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة الفساد والتصدى له، تعمل هيئة الرقابة الإدارية على دعم الاستثمار والمستثمرين من خلال تعزيز الحوكمة.

واستطرد قائلا" إن مصر انتهت من تطبيق كافة محاور المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى المرحلة الثانية منها أوشكت على الانتهاء".

من جهتها، أوضحت رئيسة السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتى، أن مصر والجزائر تتقاسمان علاقات قوية قائمة على الاحترام المتبادل والتاريخ والحضارة والعروبة، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تشهد حاليا ديناميكية ودفعا جديدا شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن تنصيب السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يندرج ضمن أهم تعهدات الرئيس الجزائرى فى برنامجه الانتخابى حول وضع ميثاق أخلاقى وقانونى للعمل العام، لافتة إلى أن السلطة شهدت نقلة نوعية فى عملها بعد أن تم إضافة لها الدور الرقابى وليس الاستشارى وباتت تضم قضاة وشخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدنى.

وأشارت مسراتى إلى أن السلطة العليا بصدد الإعداد لإطلاق المشروع التمهيدى للاستراتيجية الجزائرية لمكافحة الفساد، منوهة إلى أنه من المتوقع إطلاقه فى بداية عام 2023.

وتابعت قائلة" إن السلطة العليا الجزائرية للشفافية فى حاجة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إعداد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، معربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية العريقة فى مجال التدريب وتبادل الزيارات الثنائية، فضلا عن الاستفادة من القدرات التدريبية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة".