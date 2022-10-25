تشييع جنازة فريد الديب بعد صلاة العصر بمسجد السيدة زينب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 10:31 صباحاً - أعلن الفنان تامر عبد المنعم، صهر المحامى الكبير الراحل فريد الديب، أن تشييع جنازة المحامى الكبير بمسجد السيدة زينب بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء.

وتوفى منذ قليل، المحامى المعروف فريد الديب بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأخر جلسة مرافعة شهدت حضور المحامى الكبير فريد الديب، هي قضية الآثار الكبرى، اللتى كان متهم فيها رجل الاعمال حسن راتب، والتي قال فيها اثناء مرافعته الأخيرة امام المحكمة، "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لى، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعانى من السرطان، وقد أديت واجبي تجاه موكلي وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتي لو أخطأ.