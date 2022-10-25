أخبار مصرية

توقف تطبيق واتس آب عن العمل عالميا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 10:31 صباحاً - اشتكي مستخدمو تطبيق واتس اب في عدد من دول العالم من تعطل خدمة التراسل الفوري واتس اب، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا ومصر وعدد آخر من الدول.

 

وتوقف WhatsApp عن العمل حوالي الساعة 09:00 صباحًا وفي وقت كتابة هذا التقرير لا يبدو أنه قد استأنف عمله بشكل صحيح بعد.

 

وبحسب Downdetector ، ارتفعت التقارير في وقت مبكر من الصباح، حيث تبادل العديد من المستخدمين الرسائل على الصفحة حول سبب الانقطاع.

 

يبدو أن خدمة التراسل غير متصلة بالإنترنت تمامًا، مع استحالة إرسال واستقبال الرسائل أو تكوين إصدار المتصفح من Whatsapp عبر قائمة الأجهزة المتصلة.

 

يبدو أن خدمات التعريف الأخرى (مثل Facebook و Instagram) تعمل بشكل صحيح.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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