عاجل.. وفاة المحامى فريد الديب

جدة - نرمين السيد - التحق فريد الديب، بكلية الحقوق 1958 وتخرج فيها عام 1963، بتقدير جيد جدا، عين وكيلاً للنيابة العامة فى جنوب القاهرة ثم وكيلاً للنيابة بالوايلى ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج.
عمل بعدها بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة، وبدأت رحلته فى المحاماة منذ عام 1971.
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