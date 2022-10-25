«الوطن الإماراتية»: الروابط الأخوية بين القاهرة وأبو ظبى أيقونة مشرفة

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية أن الروابط الأخوية بين الإمارات ومصر أيقونة مشرفة لنموذج متقدم فى نوعية العلاقات التى تستمد قوتها من خلال ما يجمع بين الشعوب الشقيقة من روابط وإيمان تام وقناعة راسخة بفاعلية التعاون، مشيرة إلى أن الإعلان عن تنظيم احتفالية ضخمة بمناسبة اليوبيل الذهبى للعلاقات بين الإمارات ومصر تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد" مناسبة غالية تعكس خصوصية العلاقات والحرص على تنميتها ليكون المستقبل امتدادا لتاريخ عريق وحاضر عظيم فى خدمة البلدين الشقيقين.





وذكرت صحيفة الوطن فى افتتاحيتها تحت عنوان "مصر والإمارات قلب واحد" ـ إن الاحتفالات بهذه المناسبة الجامعة بين الدولتين الشقيقتين تكتسب استثنائية مضاعفة برسائلها التى تجسد المحبة والاعتزاز بها ومعان عميقة بدلالات العزيمة والإرادة التى تضيف الكثير إلى قوتها وتميزها، حيث شكلت مسيرة التعاون الأخوى المشترك طوال نصف قرن نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية المؤمنة بوحدة المسار والمصير، واستدامة البناء على إرث عظيم من التكاتف والتنسيق المتنامى والشراكة التى تواكب تطلعات القيادتين والشعبين وطموحاتهما المتبادلة فى التنمية والتقدم والازدهار وحفظ الأمن والسلام والاستقرار.

وأضافت" لاشك أن العلاقات التى أرسى أسسها الأولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تكتسب زخما فاعلا بفضل الرؤية الثاقبة والجهود المباركة التى يحرص عليها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والتى كان لها أعظم الأثر فى تحقيق نقلات كبرى على مستوى التكاتف والنتائج ضمن توجهات ثابتة مع مصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابعت" تاريخ عظيم يجمع الإمارات ومصر كتبت محطاته بالعزيمة والوفاء وإرادة القادة وصوابية توجهاتهم وشجاعة قراراتهم التى عكست ضمير الأمة ووجدان الشعوب المؤمنة بحتمية التكاتف الأخوى وتجلت فى أهم صورها خلال المراحل الدقيقة والتحديات الكبرى التى عكست قوة القرار السياسى انطلاقا من حرص أخوى مشترك على مواصلة البناء على ما حققته 5 عقود من العلاقات التى شكلت أساسا مهما لاستقرار المنطقة وتبنى قضايا الأمة ودعم كل توجه يعزز حصانة دولها، وتطابق تام تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية عبر مواقف تتسم بالوضوح والشفافية النابعة من حكمة تامة تجيد التعامل مع كافة المستجدات وتستشرف التطورات وتؤكد أهمية العمل الجماعى لمواجهة التحديات ومواكبة العصر والاستعداد للمستقبل بفكر استراتيجى ورؤى حديثة تحقق مصالح جميع الأطراف".

وأشارت إلى العلاقات الاقتصادية ونتائجها وما تبينه الأرقام من حيث أن الإمارات ثانى أكبر شريك تجارى عربى لمصر التى تعد بدورها خامس شريك للدولة فى التجارة غير النفطية، إذ بلغ حجم التبادل التجارى 274.6 مليار درهم آخر 22 سنة، بالإضافة إلى وجود 1300 شركة إماراتية تعمل فى مصر مع وصول رصيد الاستثمار التراكمى الإماراتى فيها إلى 16 مليار دولار لتكون الأولى عالميا..مشيرة إلى أن حركة التعاون تتضاعف باستمرار وتعكس الحرص على تعزيزها.

وأضافت" كما يبدو الحرص جليا على فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثمارى فى إطار صندوق مصر السيادى عبر المنصة الاستراتيجية المشتركة مع شركة أبوظبى القابضة لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية مع وجود الكثير من الفرص فى مختلف القطاعات والتعاون فى الاقتصاد الرقمى والبيئى وغيرها، فى الوقت الذى يجسد التعاون الثقافى وجها بارزا لما يشكله المنتج من فاعلية وقدرة على التأثير من خلال توقيع 18 اتفاقية ثقافية بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسات إماراتية.