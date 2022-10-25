عاجل.. وفاة الدكتور محمود علم الدين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - توفى، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى.



جدة - نرمين السيد - توفى، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى. وكان الدكتور محمود علم الدين، تعرض لأزمة صحية منذ فترة، أدت إلى تدهور حالته الصحية.

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