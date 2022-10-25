أخلاقنا الجميلة.. الإفتاء: النبى محمد كان أكرم الناس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أننا تعلمنا من نبينا ﷺ أنه كان لا يعنف أحدا ولا يضرب أحدا على شىء حدث منه إذا كان يمس حقوقه هو الخاصة به.
واستدلت الدار، على ذلك بما جاء عن عائشة قالت: "ما ضرب رسول الله ﷺ خادما له قط ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد فى سبيل الله"، فرسول الله كان يتسامح فيما يخصه، ولكن إذا انتهكت محارم الله، فإنه لا يرضى بذلك، ولا يقر أحدا على ما يغضب الله.
الحملة تنطلق عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.
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